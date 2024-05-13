Жигалов Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Жигалов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошавина Муза Николаевна
Мать ребёнка: Попова Нина Константиновна
Рождение ребёнка
21.12.1938
Сын: Жигалов Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Попова Нина Константиновна
Морозовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
?.12.1941