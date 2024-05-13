Жигалов Николай Семенович 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жигалов Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Жигалов Семен

Мать: Жигалова Елизавета (или Мария)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошавина Муза Николаевна

Мать ребёнка: Попова Нина Константиновна

Рождение ребёнка
21.12.1938

Сын: Жигалов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Попова Нина Константиновна

Морозовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
?.12.1941

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