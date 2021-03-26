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(Афонская) Екатерина Петровна

Место рождения

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.11.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

Между 1861 и 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
17.11.1889 ст.

Отец: Афонский Петр Степанович

Мать: Афонская (Шишкина) Наталья Васильевна

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Восприемники: оп. Мещанин Семен Иванович Васильев и отставного полковника Василия Андреевича Шишкина дочь девица Мария.
Работа или профессия
Около 1913
Юцы, Островский муниципальный район, Псковская область
Работала учительницей в юцовской земской школе, Островский уезд, Мясовское вол. правл. (Памятная книга Псковской губернии 1913-1914, с. 193).
Смерть
Неизвестно

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