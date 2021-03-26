(Афонская) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения17.11.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1889 ст.
Восприемники: оп. Мещанин Семен Иванович Васильев и отставного полковника Василия Андреевича Шишкина дочь девица Мария.
Работа или профессия
Около 1913
Юцы, Островский муниципальный район, Псковская область
Работала учительницей в юцовской земской школе, Островский уезд, Мясовское вол. правл. (Памятная книга Псковской губернии 1913-1914, с. 193).
Смерть
Неизвестно