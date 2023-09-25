Дубовая Евдокия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовая Евдокия Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовый Ефим Иванович

Место жительства
С 1907 по 1914 ст.
Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
09.04.1907 ст.

Дочь: Дубовая Агапия Ефимовна

Отец ребёнка: Дубовый Ефим Иванович

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
19.02.1909 ст.

Дочь: Дубовая Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Дубовый Ефим Иванович

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
11.05.1914 ст.

Дочь: Дубовая Гликерия Ефимовна

Отец ребёнка: Дубовый Ефим Иванович

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
20.06.1916 ст.

Сын: Дубовый Евсевий Ефимович

Отец ребёнка: Дубовый Ефим Иванович

Комиссарово, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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