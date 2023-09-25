Дубовая Евдокия Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1907 по 1914 ст.
Рождение ребёнка
09.04.1907 ст.
Дочь: Дубовая Агапия Ефимовна
Отец ребёнка: Дубовый Ефим Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1909 ст.
Дочь: Дубовая Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Дубовый Ефим Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1914 ст.
Дочь: Дубовая Гликерия Ефимовна
Отец ребёнка: Дубовый Ефим Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1916 ст.
Отец ребёнка: Дубовый Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно