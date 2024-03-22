Добровольский Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1858 ст.
Дата смерти13.09.1928 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1858 ст.
Рождение ребёнка
03.12.1888
Сын: Добровольский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Добровольская Александра Александровна
Рождение ребёнка
27.05.1890 ст.
Сын: Добровольский Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Добровольская Александра Александровна
Смерть
13.09.1928 ст.