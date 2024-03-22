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Добровольский Алексей Андреевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.05.1858 ст.

Дата смерти

13.09.1928 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1858 ст.

Отец: Добровольский Андрей Гордеевич

Мать: Добровольская Анастасия Наумовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.12.1888

Сын: Добровольский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Добровольская Александра Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1890 ст.

Сын: Добровольский Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Добровольская Александра Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.09.1928 ст.
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