Григорук Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1901
Сын: Григорук Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Григорук неизвестно
д. Мышицы, Жабинковского района, Брестской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорук Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Григорук неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плахота Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Григорук неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорук Николай Андреевич
Мать ребёнка: Григорук неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорук неизвестно
Смерть
Неизвестно