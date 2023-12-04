Григорук Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорук Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1901

Сын: Григорук Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Григорук неизвестно

д. Мышицы, Жабинковского района, Брестской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорук Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Григорук неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плахота Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Григорук неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорук Николай Андреевич

Мать ребёнка: Григорук неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорук неизвестно

Смерть
Неизвестно
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