Клочков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клочков Виссарион
Рождение ребёнка
1945
Сын: Клочков Валентин
Мать ребёнка: Клочкова Полина
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Клочкова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Клочкова Полина
Смерть
Неизвестно