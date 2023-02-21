Клочков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клочков Виссарион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Клочков Валентин

Мать ребёнка: Клочкова Полина

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Клочкова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Клочкова Полина

Смерть
Неизвестно
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