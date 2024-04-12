Юрьев Козьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Юрьев Иван Самуйлович
Мать: Юрьева Татьяна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Юрьев Ефим Козьмич
Мать ребёнка: Юрьева Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагея Козьминична
Мать ребёнка: Юрьева Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Юрьев Фёдор Козьмич
Мать ребёнка: Юрьева Ульяна Захаровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Козьминична
Мать ребёнка: Юрьева Ульяна Захаровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1851