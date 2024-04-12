Юрьев Козьма Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрьев Козьма Иванович

Юрьев Козьма Иванович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Юрьев Иван Самуйлович

Мать: Юрьева Татьяна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Юрьев Ефим Козьмич

Мать ребёнка: Юрьева Ульяна Захаровна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагея Козьминична

Мать ребёнка: Юрьева Ульяна Захаровна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Юрьев Фёдор Козьмич

Мать ребёнка: Юрьева Ульяна Захаровна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Козьминична

Мать ребёнка: Юрьева Ульяна Захаровна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1851
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close