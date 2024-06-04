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Шавкунов Авдейко Иевлев

Место рождения

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Шавкунов Иев Михайлов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Шавкунов Зотик Евдокимов (Авдеев)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Шавкунов Григорий Евдокимов (Авдеев)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Шавкунов Панка Евдокимов (Авдеев)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Шавкунов Трофим Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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