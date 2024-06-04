Шавкунов Авдейко Иевлев
Место рождениядер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Шавкунов Иев Михайлов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Шавкунов Зотик Евдокимов (Авдеев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1661
Сын: Шавкунов Григорий Евдокимов (Авдеев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Шавкунов Панка Евдокимов (Авдеев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Шавкунов Трофим Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678