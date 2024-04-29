Каплан Захар Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каплан Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Каплан Владимир Захарович

Мать ребёнка: Каплан Юдаша Евсеевна

Рождение ребёнка
17.08.1876

Сын: Каплан Яков Захарович

Мать ребёнка: Каплан Юдаша Евсеевна

г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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