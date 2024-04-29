Каплан Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Каплан Владимир Захарович
Мать ребёнка: Каплан Юдаша Евсеевна
Рождение ребёнка
17.08.1876
Мать ребёнка: Каплан Юдаша Евсеевна
г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно