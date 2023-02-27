Гвоздевский Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздевский Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Гвоздевский Иван

Мать: (Гвоздевская) Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гвоздевская) Христинья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гвоздевский Филипп

Мать ребёнка: (Гвоздевская) Христинья

Смерть
Неизвестно

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