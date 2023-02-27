Гвоздевский Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Гвоздевский Иван
Мать: (Гвоздевская) Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гвоздевская) Христинья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гвоздевский Филипп
Мать ребёнка: (Гвоздевская) Христинья
Смерть
Неизвестно