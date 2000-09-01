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Щербаков Анатолий Сергеевич

Место рождения

Курская обл., с.Петрово-Хутарь

Дата рождения

Между ?.09.1937 и Неизвестно

Дата смерти

?.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.09.1937 и Неизвестно

Отец: Щербаков Сергей Васильевич

Мать: Щербакова Александра Трофимовна

Курская обл., с.Петрово-Хутарь
Умер на пороге своего дома.
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (-ца)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.2000
Курская обл. с.Петрово-Хутарь
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