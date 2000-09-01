Щербаков Анатолий Сергеевич
Место рожденияКурская обл., с.Петрово-Хутарь
Дата рожденияМежду ?.09.1937 и Неизвестно
Дата смерти?.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.09.1937 и Неизвестно
Курская обл., с.Петрово-Хутарь
Умер на пороге своего дома.
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник (-ца)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.2000
Курская обл. с.Петрово-Хутарь