Валеева (Фазлыева) Римма
Место рожденияг.Туймазы Башкортстан
Дата рождения28.02.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Раис
г.Туймазы Башкортстан
Рождение ребёнка
15.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Раис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валеев Раис
Смерть
Неизвестно