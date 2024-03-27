Валеева (Фазлыева) Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Фазлыева) Римма

Место рождения

г.Туймазы Башкортстан

Дата рождения

28.02.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Туймазы Башкортстан
Рождение ребёнка
07.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Раис

г.Туймазы Башкортстан
Рождение ребёнка
15.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Раис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев Раис

Смерть
Неизвестно
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