Уткин Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уткин Александр
Мать: Тамара
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Евпатория
Рождение ребёнка
18.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Евпатория
Смерть
Неизвестно
Коломна
Причина смерти: Cancer
Похороны
Неизвестно
Коломна