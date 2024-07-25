Уткин Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУткин Валерий

Уткин Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уткин Александр

Мать: Тамара

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Евпатория
Рождение ребёнка
18.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Евпатория
Смерть
Неизвестно
Коломна
Причина смерти: Cancer
Похороны
Неизвестно
Коломна

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