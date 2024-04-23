Викол Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Викол Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
21.10.1955
Отец ребёнка: Викол Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
04.08.1960
Дочь: Ленерман Мария Федоровна
Отец ребёнка: Викол Федор Матвеевич
Смерть
1997