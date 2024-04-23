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Викол Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викол Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Викол Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
21.10.1955

Сын: Виков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Викол Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
04.08.1960

Дочь: Ленерман Мария Федоровна

Отец ребёнка: Викол Федор Матвеевич

Смерть
1997

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