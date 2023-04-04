Большакова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Мария Павловна
Отец ребёнка: Большаков Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Большаков Константин Павлович
Отец ребёнка: Большаков Павел Васильевич
Рождение ребёнка
17.07.1925
Дочь: Юшкова (Большакова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Большаков Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно