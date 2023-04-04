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Большакова Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Мария Павловна

Отец ребёнка: Большаков Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Большаков Константин Павлович

Отец ребёнка: Большаков Павел Васильевич

Рождение ребёнка
17.07.1925

Дочь: Юшкова (Большакова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Большаков Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно

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