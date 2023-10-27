Семерикова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1748 и 1753
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1748 и 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1767 и 1770
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1776
Отец ребёнка: Семериков Кузьма Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Семериков Кузьма Матвеевич
Рождение ребёнка
Между 1786 и 1787
Дочь: (Семерикова) Евдокия Кузьмина
Отец ребёнка: Семериков Кузьма Матвеевич
Смерть
Между 1787 и 1825
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: (Семерикова) Авдотья Кузьмина
Отец ребёнка: Семериков Кузьма Матвеевич