Семерикова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерикова Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1748 и 1753

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1748 и 1753 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1748 и 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1767 и 1770

Муж: Семериков Кузьма Матвеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1776

Сын: Семериков Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Семериков Кузьма Матвеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Семериков Матвей Кузьмич

Отец ребёнка: Семериков Кузьма Матвеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1786 и 1787

Дочь: (Семерикова) Евдокия Кузьмина

Отец ребёнка: Семериков Кузьма Матвеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1787 и 1825
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Семерикова) Авдотья Кузьмина

Отец ребёнка: Семериков Кузьма Матвеевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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