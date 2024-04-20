Цыбульская Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыбульский Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Цыбульский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыбульский Артем Григорьевич
Отец ребёнка: Цыбульский Григорий Васильевич
Новополоцк, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно