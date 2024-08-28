Курышев Андрей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Курышев Захар
Мать: Курышева Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балаева (Курышева) Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Курышева (Бадерина) Дарья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уткина (Курышева) Антонина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1928
Дочь: Чижова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Курышева (Бадерина) Дарья Александровна
Русское Труево, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно