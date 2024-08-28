Курышев Андрей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурышев Андрей Захарович

Курышев Андрей Захарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Курышев Захар

Мать: Курышева Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балаева (Курышева) Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Курышева (Бадерина) Дарья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уткина (Курышева) Антонина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курышева (Бадерина) Дарья Александровна

Рождение ребёнка
15.03.1928

Дочь: Чижова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Курышева (Бадерина) Дарья Александровна

Русское Труево, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.