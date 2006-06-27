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Константинова Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1939

Дата смерти

27.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1939

Отец: Скворцов Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
21.08.1968

Дочь: Константинова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Константинов Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
14.10.1971

Сын: Констанов Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Константинов Вячеслав Михайлович

Смерть
27.06.2006

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