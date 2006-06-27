Константинова Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1939
Дата смерти27.06.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1939
Отец: Скворцов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1968
Дочь: Константинова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Константинов Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
14.10.1971
Сын: Констанов Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Константинов Вячеслав Михайлович
Смерть
27.06.2006