Широков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1958
Дата смерти18.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1958
Отец: Широков Игнат
Мать: Широкова (Бунтина) Анна
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Широкова (Буланова) Ирина
Смерть
18.06.2018
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Троицкое