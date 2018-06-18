Широков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1958

Дата смерти

18.06.2018

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

1959 г.р.
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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1958

Отец: Широков Игнат

Мать: Широкова (Бунтина) Анна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Широкова (Буланова) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова (Буланова) Ирина

Рождение ребёнка
21.11.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Широкова (Буланова) Ирина

Смерть
18.06.2018
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Троицкое

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