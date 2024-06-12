Бабернов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул Школьная д.9 кв 1
Рождение ребёнка
?.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабернова (Триус) Таисия Ивановна
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Рождение ребёнка
19.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабернова (Триус) Таисия Ивановна
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Смерть
Неизвестно