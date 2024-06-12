Бабернов Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабернов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабернова (Триус) Таисия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
ул Школьная д.9 кв 1
Рождение ребёнка
?.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабернова (Триус) Таисия Ивановна

Подольск, Подольск, Московская область
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Рождение ребёнка
19.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабернова (Триус) Таисия Ивановна

Подольск, Подольск, Московская область
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Смерть
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область

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