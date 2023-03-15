Мелецкий Марк Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мелецкий Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мелецкий (Мелецкая) Мария Феодотовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Мелецкий (Мелецкая) Мария Феодотовна
Рождение ребёнка
13.02.1911
Дочь: ((Мелецкая)) Евгения Марковна
Мать ребёнка: Мелецкий (Мелецкая) Мария Феодотовна
Смерть
Неизвестно