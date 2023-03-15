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Мелецкий Марк Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелецкий Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милецкий Семен Маркович

Мать ребёнка: Мелецкий (Мелецкая) Мария Феодотовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903

Сын: Милецкий Павел Маркович

Мать ребёнка: Мелецкий (Мелецкая) Мария Феодотовна

Рождение ребёнка
13.02.1911

Дочь: ((Мелецкая)) Евгения Марковна

Мать ребёнка: Мелецкий (Мелецкая) Мария Феодотовна

Смерть
Неизвестно

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