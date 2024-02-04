Матюшонок Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшонок Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшонок Григорий Брониславович

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Матюшонок Дарья Григорьевич

Отец ребёнка: Матюшонок Григорий Брониславович

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Матюшонок Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Матюшонок Григорий Брониславович

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