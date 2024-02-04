Матюшонок Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2006
Дочь: Матюшонок Дарья Григорьевич
Отец ребёнка: Матюшонок Григорий Брониславович
Рождение ребёнка
2006
Дочь: Матюшонок Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Матюшонок Григорий Брониславович