Шитой Марья Абрамова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: (Шитой) Федосья Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Шитой Василий Васильев (Ич)
Смерть
Неизвестно