Шитой Марья Абрамова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитой Марья Абрамова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитой Василий Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: (Шитой) Федосья Васильева (Вна)

Отец ребёнка: Шитой Василий Васильев (Ич)

Киево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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