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Мамин Илья Васильевич
Мамин Илья Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Пол
Мужской
Отец
Мамин Василий Семенович
1784 г.р.
Мать
Мамина Татьяна
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Мамин Василий Семенович
Мать:
Мамина Татьяна
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