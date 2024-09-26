Попова Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Петр Степанов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Попова Зиновья Петровна

Отец ребёнка: Попов Петр Степанов

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Попова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Попов Петр Степанов

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Попов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Попов Петр Степанов

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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