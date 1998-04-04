Авдеева (Морозова) Раиса Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1925
Дата смерти04.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1925
Отец: Морозов Кузьма Гурьянович
Мать: Морозова Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
25.01.1953
Дочь: Муковнина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Авдеев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
14.02.1960
Сын: Авдеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Авдеев Василий Яковлевич
Смерть
04.04.1998