Авдеева (Морозова) Раиса Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Морозова) Раиса Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1925

Дата смерти

04.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1925

Отец: Морозов Кузьма Гурьянович

Мать: Морозова Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
25.01.1953

Дочь: Муковнина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Авдеев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
14.02.1960

Сын: Авдеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Авдеев Василий Яковлевич

Смерть
04.04.1998
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