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Мещеряков Серафим Алексеевич

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Место рождения

д. Осиновка Каменский район Тамбовская область

Дата рождения

14.03.1946

Дата смерти

08.01.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1946

Отец: Мещеряков Алексей Иванович

Мать: Мещерякова (Карева (Даньшова)) Наталья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещерякова (Громова) Вера Николаевна

Бракосочетание
25.02.1973

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1974

Дочь: (Мещерякова) Елена Серафимовна

Мать ребёнка: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
16.03.1980

Дочь: Горбачёва (Мещерякова) Ольга Серафимовна

Мать ребёнка: Мещерякова (Громова) Вера Николаевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
08.01.2024
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
По болезни

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