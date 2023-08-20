Сухов Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Сухов Александр Александрович

Мать: Сухов Любовь Александровна

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