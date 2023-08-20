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Сухов Нина Александровна
Сухов Нина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Пол
Мужской
Отец
Сухов Александр Александрович
Мать
Сухов Любовь Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Сухов Александр Александрович
Мать:
Сухов Любовь Александровна
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