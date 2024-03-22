Бердников Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердников Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1972

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
До 1891
Атарской, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение
Около 1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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