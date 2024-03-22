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Бердников Дмитрий Иванович
Бердников Дмитрий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1972
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1891
Чик-Елга
, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
До 1891
Атарской
, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение
Около 1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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