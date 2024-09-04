Пахунов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахунов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахунов Лаврентий? Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахунов Матвей? Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахунов Николай Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно