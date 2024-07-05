Кададинцева (Карлина) Ольга Николаевна 06.08.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кададинцева (Карлина) Ольга Николаевна

Автор
СИ
Исаева С.

женский, родилась 06.08.1961

Мать
Дёмина Нина Ивановна29.07.1929 г.р.
Супруги
Кададинцев Алексей Петрович30.03.1860 г.р.
Дети
Медведева Ольга Алексеевна10.03.1981 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Дёмина Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кададинцев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
26.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кададинцев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
10.03.1981

Дочь: Медведева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Кададинцев Алексей Петрович

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