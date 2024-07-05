Кададинцева (Карлина) Ольга Николаевна
женский, родилась 06.08.1961
МатьДёмина Нина Ивановна29.07.1929 г.р.
Супруги
Кададинцев Алексей Петрович30.03.1860 г.р.
Дети
Медведева Ольга Алексеевна10.03.1981 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Дёмина Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кададинцев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
10.03.1981
Дочь: Медведева Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Кададинцев Алексей Петрович