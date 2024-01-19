Мороз Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМороз Ольга

Мороз Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мороз Дмитрий

Отец ребёнка: Мороз Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мороз Данил

Отец ребёнка: Мороз Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мороз Динис

Отец ребёнка: Мороз Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мороз Владимир

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.