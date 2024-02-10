Горбунов Михайил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Нина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1916
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно