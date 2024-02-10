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Горбунов Михайил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Марфа Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1916

Сын: Горбунов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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