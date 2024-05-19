Ксения Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Моисей Карнилов

Мать: не указана

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Львов

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Егор (Георгий) Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Львов

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фекла Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Львов

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Львов

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Львов

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
1854

Сын: Косма Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Львов

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
13.06.1856 ст.

Дочь: Агриппина Тимофева

Отец ребёнка: Тимофей Львов

Надеждино, Раменский муниципальный район, Московская область
Церковь села Михалево фонд №203, опись №745, дело №1967, стр. 195
Смерть
Неизвестно

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