Ксения Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Моисей Карнилов
Мать: не указана
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Львов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Тимофей Львов
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фекла Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Львов
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Львов
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Львов
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
1854
Сын: Косма Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Львов
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1763, стр. 1199
Рождение ребёнка
13.06.1856 ст.
Дочь: Агриппина Тимофева
Отец ребёнка: Тимофей Львов
Церковь села Михалево фонд №203, опись №745, дело №1967, стр. 195
Смерть
Неизвестно