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Шацкий Антоний Теофилович

Место рождения

Смоленск

Дата рождения

1876

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Шацкий Теофил Осипович

Мать: Шацкая Антонина Клементьевна

Смоленск
Рождение ребёнка
17.06.1906

Сын: Шацкий Юрий Антонович

Мать ребёнка: Шацкая Мария Христиановна

Рождение ребёнка
24.04.1909

Дочь: Эпштейн Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Шацкая Мария Христиановна

Москва
Рождение ребёнка
16.10.1910

Сын: Шацкий Андрей Антонович

Мать ребёнка: Шацкая Мария Христиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шацкая Мария Христиановна

Работа или профессия
Неизвестно
Младший землемерный помощник межевой канцелярии
Смерть
1943
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