Шацкий Антоний Теофилович
Место рожденияСмоленск
Дата рождения1876
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Смоленск
Рождение ребёнка
17.06.1906
Мать ребёнка: Шацкая Мария Христиановна
Рождение ребёнка
24.04.1909
Дочь: Эпштейн Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Шацкая Мария Христиановна
Москва
Рождение ребёнка
16.10.1910
Мать ребёнка: Шацкая Мария Христиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Младший землемерный помощник межевой канцелярии
Смерть
1943