Понуров Николай Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понуров Николай Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 26.06.1939

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кролевец Елена Сергеевна

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понуров Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кролевец Елена Сергеевна

Новосибирск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кролевец Елена Сергеевна

Смерть
05.12.1941
Новосибирск, Россия
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