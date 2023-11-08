Петрухин Константин
Место рожденияДубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
Дата рождения18.05.1916
Дата смерти05.12.1992
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1916
Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
село Горная Пролейка
Военная служба
1938
941-й истребительный авиационный полк (941-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА
Место призыва: Сталинградский ГВК, г. Сталинград Командир 941 полка майор Макарсков Константин Михайлович, 12.1944 — 27.06.1946 г.
Военная награда
24.08.1945
Приказ подразделения №: 1/н от: 24.08.1945 Издан: 941 иап 12 ВА Забайкальского фронта
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.09.1945
Президиум ВС СССР
Медаль «За победу над Японией»
Бракосочетание
19.09.1946
Жена: Петрухина Мария
Горячеводск (Пятигорск)
Военная награда
06.04.1985
Министр обороны СССР
Орден Отечественной войны II степени
Работа или профессия
Неизвестно
СталГрэсс
машинист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.12.1992
Волгоград
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Волгоград Кировский район