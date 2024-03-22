Пантелей Федоров
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Федор Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Пантелеев
Мать ребёнка: Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Пантелеев
Мать ребёнка: Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Артемий Пантелеев
Мать ребёнка: Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Спиридон Пантелеев
Мать ребёнка: Федосья Тимофеева
Рождение ребёнка
18.11.1842
Дочь: Екатерина Пантелеева
Мать ребёнка: Федосья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Тимофеева
Смерть
Неизвестно