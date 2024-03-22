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Пантелей Федоров

Место рождения

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Федор Иванов

Мать: ?

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Пантелеев

Мать ребёнка: Федосья Тимофеева

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Пантелеев

Мать ребёнка: Федосья Тимофеева

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Артемий Пантелеев

Мать ребёнка: Федосья Тимофеева

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Спиридон Пантелеев

Мать ребёнка: Федосья Тимофеева

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.11.1842

Дочь: Екатерина Пантелеева

Мать ребёнка: Федосья Тимофеева

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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