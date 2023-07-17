Григорьева (Мыслинская) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мыслинский Александр Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1938
Дочь: Дунаева (Григорьева) Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Григорьев Сергей Михайлович
Смерть
10.08.1987