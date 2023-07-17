Григорьева (Мыслинская) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Мыслинская) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.08.1987

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

Лд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мыслинский Александр Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1938

Дочь: Дунаева (Григорьева) Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Григорьев Сергей Михайлович

Смерть
10.08.1987

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