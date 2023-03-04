Вшивцев Евсей Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Вшивцев Иона Ярофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Дарья Михеева
Место жительства
Неизвестно
Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вшивцев Лаврентий Евсигнеевич
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Михеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вшивцев Давыд Евсигнеевич
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Михеева
Смерть
1785
Рождение ребёнка
1789
Сын: Вшивцев Елесей Евсигнеевич
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Михеева
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Михеева