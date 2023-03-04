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Вшивцев Евсей Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Вшивцев Иона Ярофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Дарья Михеева

Место жительства
Неизвестно
Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Вшивцев Лаврентий Евсигнеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Михеева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Вшивцев Давыд Евсигнеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Михеева

Смерть
1785
Рождение ребёнка
1789

Сын: Вшивцев Елесей Евсигнеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Михеева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Вшивцев Яков Евсигнеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Михеева

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