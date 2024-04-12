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Анна Павловна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.06.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1891 ст.

Отец: Павел Гаврилович

Мать: Мария Давыдовна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.06.1891 Вилина Анна Павловна Вилина отец крестьянин Павел Гаврилович Вилина мать жена Мария Даввыдовна Калихновщины крестьянин Гавриил Даввыдович Вилина жена Татьяна Гаврил... Показать все
Восприемник
18.05.1907 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 18.05.1907 Юхновщина Елена Иларионовна Юхновщина отец крестьянин Иларион Павлович Юхновщина мать жена Мария Андреевна Юхновщина крестьянин Василий Никитич Юхновщина крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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