Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения12.06.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1891 ст.
Отец: Павел Гаврилович
Мать: Мария Давыдовна
Афанасьевская церковь 12.06.1891 Вилина Анна Павловна Вилина отец крестьянин Павел Гаврилович Вилина мать жена Мария Даввыдовна Калихновщины крестьянин Гавриил Даввыдович Вилина жена Татьяна Гаврил... Показать все
Восприемник
18.05.1907 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 18.05.1907 Юхновщина Елена Иларионовна Юхновщина отец крестьянин Иларион Павлович Юхновщина мать жена Мария Андреевна Юхновщина крестьянин Василий Никитич Юхновщина крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно