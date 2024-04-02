Вольвач Гаврил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольвач Гаврил Кузьмич

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1844

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Вольвач Кузьма Петрович

Мать: Вольвач Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Вольвач Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Вольвач Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Онищенко Ефросинья Гавриловна

Мать ребёнка: Вольвач Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Вольвач Софья Гавриловна

Мать ребёнка: Вольвач Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольвач Макар Гаврилович

Мать ребёнка: Вольвач Устинья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольвач Устинья Никифоровна

Смерть
1899
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