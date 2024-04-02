Вольвач Гаврил Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1862
Сын: Вольвач Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Вольвач Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Онищенко Ефросинья Гавриловна
Мать ребёнка: Вольвач Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Вольвач Софья Гавриловна
Мать ребёнка: Вольвач Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вольвач Устинья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1899