Трясина (Катасонова) Мария Сисоевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Трясина (Катасонова) Мария Сисоевна

Автор
ИХ
Хорошев И.

женский, родилась Неизвестно, Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

умерла 2024, Саратов, город Саратов, Саратовская область

Отец
Катасонов Сисой Григорьевич12.07.1897 г.р.
Мать
Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна14.11.1902 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катасонов Сисой Григорьевич

Мать: Катасонова (Сосина) Степанида Антоновна

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2024
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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