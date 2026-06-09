Трясина (Катасонова) Мария Сисоевна
женский, родилась Неизвестно, Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
умерла 2024, Саратов, город Саратов, Саратовская область
ОтецКатасонов Сисой Григорьевич12.07.1897 г.р.
МатьКатасонова (Сосина) Степанида Антоновна14.11.1902 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2024
Саратов, город Саратов, Саратовская область