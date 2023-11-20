Шестаков Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1943
Отец: Шестаков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1973
Дочь: Платова (Шестакова) Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Шестакова (Позднина) Тамара Николаевна
Шайгино, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно