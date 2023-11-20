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Шестаков Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1943

Отец: Шестаков Иван

Мать: Шестакова (Наумова) Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова (Позднина) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
12.06.1973

Дочь: Платова (Шестакова) Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Шестакова (Позднина) Тамара Николаевна

Шайгино, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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