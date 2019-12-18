Морозова (Дюканова) Белла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Дюканова) Белла Яковлевна

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Место рождения

Куйбышев (Самара)

Дата рождения

18.12.1937

Дата смерти

12.02.2003

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1937

Отец: Дюканов Яков Ефимович

Мать: (Иванова) Александра Петровна

Образование
По 1954
Школа 10 классов
Образование
С 1954 по 1957
Харьковский техникум связи
Бракосочетание
11.06.1960

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.1961

Сын: Морозов Алексей Леонидович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.02.2003
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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