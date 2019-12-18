Морозова (Дюканова) Белла Яковлевна
Место рожденияКуйбышев (Самара)
Дата рождения18.12.1937
Дата смерти12.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1937
Образование
По 1954
Школа 10 классов
Образование
С 1954 по 1957
Харьковский техникум связи
Бракосочетание
11.06.1960
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.1961
Сын: Морозов Алексей Леонидович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.02.2003
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область