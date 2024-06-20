Знаменский Виктор Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗнаменский Виктор Васильевич

Знаменский Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Знаменский Василий Николаевич

Мать: Знаменская Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Знаменская Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Знаменская (Плесовских) Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Знаменский Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Знаменская (Плесовских) Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Знаменская Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Знаменская Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Знаменская Валентина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.