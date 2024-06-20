Знаменский Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Знаменская Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Знаменская (Плесовских) Марина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Знаменский Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Знаменская (Плесовских) Марина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Знаменская Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Знаменская Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Знаменская Валентина