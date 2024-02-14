Леньшин Петр
Место рожденияс.Царевское(Широкое)Ташлинский р-н Оренбургской обл.
Дата рождения17.10.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1925
Отец: Леньшин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Курдюкова) Мария
Рождение ребёнка
04.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Курдюкова) Мария
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай