Леньшин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леньшин Петр

Место рождения

с.Царевское(Широкое)Ташлинский р-н Оренбургской обл.

Дата рождения

17.10.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1925

Отец: Леньшин Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Курдюкова) Мария

Рождение ребёнка
04.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Курдюкова) Мария

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай

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