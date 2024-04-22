Пузанков Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения08.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903
Бракосочетание
27.01.1924
Лебяжье, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Повенчаны в церкви села Лебяжье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузанков Герман Александрович
Мать ребёнка: Пузанкова Нина Константиновна
Смерть
Неизвестно