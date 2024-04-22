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Пузанков Александр Степанович

Место рождения

Русские Норваши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

08.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1903

Отец: Пузанков Степан Васильевич

Мать: Пузанкова Мария Александровна

Русские Норваши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
27.01.1924

Жена: Пузанкова Нина Константиновна

Лебяжье, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Повенчаны в церкви села Лебяжье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанков Герман Александрович

Мать ребёнка: Пузанкова Нина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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