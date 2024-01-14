Пинчук Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Береглезова) Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Береглезова) Клавдия

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Береглезова) Клавдия

Смерть
1945

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